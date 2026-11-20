Este viernes se cumple un mes desde la desaparición del joven de 19 años en Maipú. Su familia ha hecho llamados en redes sociales para poder continuar con su búsqueda.

Ya pasó un mes desde que se perdió el rastro de Benjamín Galdámez Rojas, el joven de 19 años visto por última vez el martes 20 de octubre en Maipú.

Por el caso, Vladimir Gordillo, excompañero de colegio de Benjamín, quedó en prisión preventiva a fines de octubre. Según la fiscal Yasne Pastén, de la Fiscalía Occidente, el imputado admitió haber disparado contra el joven. Los padres han desestimado la versión que él entregó a la Fiscalía.

Claudia Rojas, madre de Benjamín, recordó la fecha en sus redes sociales con un mensaje breve: “Un mes ya pasó”. Lo acompañó con una imagen con la frase “que la vida siempre te recuerde, que el amor es eterno”.

“Te amo, mi vida, aunque ya no te tenga. El amor traspasa todo, de lo físico a lo espiritual”, compartió también en su cuenta de Instagram.

Respecto al caso, declaró: “Él se merece un descanso en paz . Tanta maldad aún no lo comprendo, solo pido a Dios que se haga justicia”.

Además, pidió ayuda para seguir con el rastreo en la zona de búsqueda, pidiendo colaboración con algún operador de dron para este sábado.

Cuerpo encontrado sigue sin ser identificado

Según pudo confirmar CHV Noticias, hasta este viernes 20 de noviembre, el cuerpo encontrado el pasado sábado en medio de las labores de búsqueda de Benjamín aún no ha podido ser identificado.

El cuerpo fue hallado el 14 de noviembre tras un operativo en el que voluntarios y buzos recorrieron cerca de 28 kilómetros por tierra y agua en dirección a Padre Hurtado. Tras el aviso, personal de la Brigada de Ubicación de Personas retiró el cadáver.

Días después, la Fiscalía informó a la familia que la autopsia y el cotejo genético del Servicio Médico Legal (SML) con muestras de los padres dieron resultado negativo. Tras eso se planteó formar una mesa técnica para una “operación rastrillo”, que podría extenderse a Peñaflor y Melipilla.