¿Pensando en vacaciones? cómo aprovechar el Black Friday y los feriados del próximo año

Revisa a continuación cómo tener 1 o 2 días libres extra para aprovechar tus próximas vacaciones durante el 2027.

El próximo 27 de noviembre comienza el Black Friday 2026, evento de ofertas online que durará tres días y será la instancia perfecta para agendar tus próximas vacaciones.

Ya sea si estas planeando viajar durante el verano o en cualquier fecha del año, aquí te enseñamos cómo aprovechar los días feriados del 2027 para que puedas vacacionar unos días extra.





Cómo aprovechar los feriados para vacacionar más días

La comunidad de Descuentos Rata compartió a través de sus redes sociales una nueva “Guía Rata” para todos aquellos que quieran sacarle partido a los días feriados, solo pidiendo 1 día de permiso laboral.

A continuación te damos el detalle de qué día deberías pedirte en tu trabajo para tener entre cuatro y cinco días libres de corrido, de forma legal.

Para aprovechar el feriado 1 de enero : Si te pides el 4 de enero, tendrás 4 días libres.

: Si te pides el 4 de enero, Para aprovechar el feriado 26 de marzo : Si te pides el 25 o 29 de marzo, tendrás 4 días libres.

: Si te pides el 25 o 29 de marzo, Para aprovechar el feriado 21 de mayo : Si te pides el 20 o 24 de mayo, tendrás 4 días libres.

: Si te pides el 20 o 24 de mayo, Para aprovechar el feriado 21 de junio : Si te pides el 18 o 22 de junio, tendrás 4 días libres.

: Si te pides el 18 o 22 de junio, Para aprovechar el feriado 28 de junio: Si te pides el 25 o 29 de junio, tendrás 4 días libres.

Si te pides el 25 o 29 de junio, Para aprovechar el feriado 16 de julio : Si te pides el 15 o 19 de julio, tendrás 4 días libres.

: Si te pides el 15 o 19 de julio, Para aprovechar el feriado 17 de septiembre : Si te pides el 16 o 20 de septiembre, tendrás 4 días libres.

: Si te pides el 16 o 20 de septiembre, Para aprovechar el feriado 11 de octubre : Si te pides el 8 o 12 de octubre, tendrás 4 días libres.

: Si te pides el 8 o 12 de octubre, Para aprovechar el feriado 1 de noviembre : Si te pides el 29 de octubre o 2 de noviembre, tendrás 4 días libres.

: Si te pides el 29 de octubre o 2 de noviembre, Para aprovechar el feriado 8 de diciembre: Si te pides 6 y 7 de diciembre, tendrás 5 días libres.