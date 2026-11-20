Números seguidos y Colo Colo: revelan las 20 contraseñas más comunes de Chile
Los datos obtenidos se organizaron y clasificaron minuciosamente por país de origen, incluido Chile, lo que permitió identificar tendencias y vulnerabilidades específicas.
El sitio NordPass dio a conocer un listado con las 20 contraseñas más comunes en el mundo y otros 44 países, incluido Chile.
Los datos obtenidos se organizaron y clasificaron minuciosamente por país de origen, lo que permitió identificar tendencias y vulnerabilidades específicas.
Se informó que estos datos son el resultado de un esfuerzo conjunto entre NordPass y la NordLayer Intelligence de NordStellar, con el apoyo de investigadores independientes especializados en incidentes de ciberseguridad.
Ahí se analizaron filtraciones de datos públicos y repositorios de la dark web para identificar las contraseñas expuestas entre septiembre de 2025 y septiembre de 2026 y, posteriormente, los datos recopilados se sometieron a un análisis estadístico.
Las 20 contraseñas más comunes en el mundo
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Las 20 contraseñas más comunes en Chile
Mientras que en Chile el número 1 es el mismo que en el mundo, números seguidos desde el 1 hasta el 6. También aparecen palabras como “password”, “chile2020”, “gatoloco” y “colocolo” y “colocolo1”.
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