Los datos obtenidos se organizaron y clasificaron minuciosamente por país de origen, incluido Chile, lo que permitió identificar tendencias y vulnerabilidades específicas.

El sitio NordPass dio a conocer un listado con las 20 contraseñas más comunes en el mundo y otros 44 países, incluido Chile.

Los datos obtenidos se organizaron y clasificaron minuciosamente por país de origen, lo que permitió identificar tendencias y vulnerabilidades específicas.

Se informó que estos datos son el resultado de un esfuerzo conjunto entre NordPass y la NordLayer Intelligence de NordStellar, con el apoyo de investigadores independientes especializados en incidentes de ciberseguridad.

Ahí se analizaron filtraciones de datos públicos y repositorios de la dark web para identificar las contraseñas expuestas entre septiembre de 2025 y septiembre de 2026 y, posteriormente, los datos recopilados se sometieron a un análisis estadístico.





Las 20 contraseñas más comunes en el mundo

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Las 20 contraseñas más comunes en Chile

Mientras que en Chile el número 1 es el mismo que en el mundo, números seguidos desde el 1 hasta el 6. También aparecen palabras como “password”, “chile2020”, “gatoloco” y “colocolo” y “colocolo1”.