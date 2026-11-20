El municipio capitalino compartió en sus redes sociales un campaña para combatir los microbasurales con la misma estética del cuestionado video musical del Minsal. Al final del video indicaron que este “se hizo en 5 minutos”

El video de la campaña antitabaco del Ministerio de Salud continúa dando que hablar, luego de ser fuertemente criticado por un supuesto uso de inteligencia artificial (IA) y por el uso de recursos públicos luego de que se revelara que habría costado $120 millones.

Se trata de un video musical que es parte de la campaña “¿PaQuéFumas?” lanzada el pasado 13 de noviembre a cargo de la Agencia FRI SpA, quienes luego subieron un video mostrando el proceso de creación del video para aclarar el uso de IA.

Bajo este contexto, este jueves la municipalidad de Quilicura compartió en sus redes sociales una nueva campaña, con alusión al cuestionado video del Minsal: “Este video se hizo en 5 minutos, y no costó $120 millones”.





La campaña de la Municipalidad de Quilicura

A través de su cuenta de Instagram, el municipio posteó una campaña para combatir los microbasurales en la comuna con la misma estética del video musical del Minsal.

Se trata de un video que además, muestra un supuesto proceso creativo tras la animación y la canción que la acompaña, sin embargo, está claramente creado con inteligencia artificial.

Tras hacer el guiño al video compartido por la Agencia FRI SpA tras las críticas a la campaña, la municipalidad aseguró que el video fue creado en solo 5 minutos.

El cortometraje está acompañado de la descripción “¡Grandes presupuestos para hechos concretos!” y hace un llamado a los vecinos a prevenir y denunciar la presencia de microbasurales.

La publicación del municipio acumula más de 76 mil me gusta y 1,4 mil comentarios.