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Por hasta 15 horas: Aguas Andinas anuncia prolongados cortes de suministro en comunas de Santiago

La empresa anunció que la interrupción del servicio se debe a trabajos programados.

Gonzalo Querol
Por Gonzalo Querol

Periodista Digital

Aguas Andinas, empresa encargada de la distribución de suministro de agua en la región Metropolitana, informó sobre los próximos cortes de agua que afectarán a cinco comunas de Santiago. 

De acuerdo a lo señalado por la compañía a través de su plataforma, la suspensión del servicio se debe a trabajos programados y donde en un caso se extenderá por hasta 15 horas. 

La compañía indicó que las comunas afectadas son: Vitacura, San Miguel, Providencia, Estación Central y La Florida. 

  • Vitacura: Desde las 15:00 horas del jueves 30 de abril hasta las 06:00 del viernes 1 de mayo.
  • San Miguel: Desde las 15.30 horas del jueves 30 de abril hasta las 02:30 del viernes 1 de mayo.
  • Providencia: Desde las 15:00 horas hasta las 23:00 del jueves 30 de abril.
  • Estación Central: Desde las 15:00 horas hasta las 23:00 del jueves 30 de abril.
  • La Florida: Desde las 15:00 horas hasta las 21:00 del jueves 30 de abril.
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