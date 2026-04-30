Por hasta 15 horas: Aguas Andinas anuncia prolongados cortes de suministro en comunas de Santiago
La empresa anunció que la interrupción del servicio se debe a trabajos programados.
Aguas Andinas, empresa encargada de la distribución de suministro de agua en la región Metropolitana, informó sobre los próximos cortes de agua que afectarán a cinco comunas de Santiago.
De acuerdo a lo señalado por la compañía a través de su plataforma, la suspensión del servicio se debe a trabajos programados y donde en un caso se extenderá por hasta 15 horas.
La compañía indicó que las comunas afectadas son: Vitacura, San Miguel, Providencia, Estación Central y La Florida.
- Vitacura: Desde las 15:00 horas del jueves 30 de abril hasta las 06:00 del viernes 1 de mayo.
- San Miguel: Desde las 15.30 horas del jueves 30 de abril hasta las 02:30 del viernes 1 de mayo.
- Providencia: Desde las 15:00 horas hasta las 23:00 del jueves 30 de abril.
- Estación Central: Desde las 15:00 horas hasta las 23:00 del jueves 30 de abril.
- La Florida: Desde las 15:00 horas hasta las 21:00 del jueves 30 de abril.