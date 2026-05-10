Premios Platino 2026: Antonia Zegers, Jorge López y Alfredo Castro se lucieron como presentadores del evento

Durante su paso por la alfombra roja, la chilena comentó al podcast Más de Ti su preocupación ante la posibilidad de que se recorte el presupuesto para Cultura en nuestro país.

La noche de este sábado se vivió uno de los reconocimientos más importantes en el cine iberoamericano, los Premios Platino 2026, evento que tuvo la participación de tres rostros chilenos: Antonia Zegers, Jorge López y Alfredo Castro.

A lo largo de la noche, los actores tuvieron su momento para subir al escenario y presentar diferentes categorías de la edición XIII de la competencia. Cabe destacar que en esta premiación Chile estuvo nominado a “Mejor ópera prima” y “Mejor dirección de arte” con “La Misteriosa Mirada del Flamenco”, pero no consiguió ningún galardón.

Los chilenos que arrasaron en los Premios Platino 2026

El primero en subir fue Jorge López para presentar el premio a la Mejor Película de Animación junto a Sara Linares y Michel Brown. Sobre esta experiencia, el actor de Élite comentó: “Es una responsabilidad y un honor al mismo tiempo ser parte en representar también a mi país“.

Por otra parte, Alfredo Castro tuvo la misión con Camila Plaate de entregar el premio a la “Mejor Interpretación Femenina”. Si bien tuvo un paso tranquilo por el evento, a través de sus redes sociales celebró conocer al director de cine brasileño, Kleber Mendonça Filho, con una selfie juntos y un mensaje que decía: “Un honor conocer a este hombre“.





Finalmente, Antonia Zegers cerró la participación de los chilenos en los Premios Platino al subir al escenario en compañía de Paco León para premiar al Mejor Director/a.

Sin embargo, durante su paso por la alfombra roja conversó con el podcast chileno Más de Ti sobre eventuales recortes económicos en materia de cultura en Chile.

“La respuesta que una vez Juan Gabriel le dijo a alguien: ‘Lo que se ve no se pregunta, mija’. Es súper preocupante. Me preocupa tanto la ecología como la cultura, como muchos derechos que se han conquistado y que de repente veo que quieren echar abajo. Ojalá que no sea así“, indicó.

“Igual, afortunadamente, estamos en un régimen democrático donde me imagino que aquí también tiene que haber acuerdos y mayorías. Vamos a ver qué pasa, esto está empezando recién”, sostuvo a modo de cierre.