Ana de Armas y Alfredo Castro juntos: El potente elenco chileno de la película sobre la detención de Pinochet

El director Felipe Gálvez filmará un thriller de espionaje basado en uno de los episodios judiciales más relevantes del siglo veinte.

El cine chileno vuelve a instalarse en la escena internacional con un proyecto liderado por Felipe Gálvez (Los Colonos), quien dirigirá tanto a actores nacionales como de Hollywood en un thriller de espionaje.

Impunidad estará basada en el libro 38 Londres Street y abordará uno de los episodios judiciales más relevantes del siglo veinte: La detención del dictador chileno Augusto Pinochet en Londres en 1998.

“Quiero explorar las páginas eliminadas de nuestra historia. Usar el género de espionaje, no para celebrar conspiraciones pero para revelar cómo la justicia misma puede ser negociada y transformada en un espectáculo“, explicó Gálvez al medio Variety.

Impunidad, película chilena con actores nacionales y de Hollywood

Las grabaciones del largometraje serán en Chile, Reino Unido y España, en los idiomas inglés y español. Y con la participación de dos de los actores más relevantes de Hollywood en los últimos años.

Ana de Armas y Sebastian Stan no solo protagonizarán la película, sino también serán productores ejecutivos. Junto a ellos, el cast se conforma con las estrellas chilenas Alfredo Castro, Antonia Zegers y Alejandro Goic.





Ana de Armas obtuvo nominaciones al Oscar, SAG y Bafta por su actuación en Blonde como Marilyn Monroe. También es reconocida por No Time to Die, John Wick: Ballerina, Blade Runner 2049 y Knives Out.

Por su parte, Stan es reconocido por su trabajo en las taquilleras películas de Marvel, además de su rol protagonista en El Aprendiz como Donald Trump, que le otorgó una nominación al Oscar por mejor actor.

Impunidad seguirá la historia de un mercenario reclutado por una ONG (Sebastian Stan) y una enviada chilena (Ana de Armas). Ambos se verán envueltos en conspiraciones, traiciones y maniobras geopolíticas, mientras dos operaciones encubiertas se desarrollan a puertas cerradas.

Según Variety, los personajes principales descubrirán, a su propio costo, que la verdadera batalla por la justicia se combate en las sombras, lejos de los tribunales.