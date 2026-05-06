VIDEO | “¡Qué te pasa, rota!”: Cliente insultó y amenazó a trabajadora de servicentro en Concón

El registro viral muestra al hombre fuera de control, hasta que otros presentes intervinieron para sacarlo del local. A través de una declaración, la empresa reaccionó al violento episodio.

Una violenta situación se registró al interior de un servicentro en Concón, en la región de Valparaíso, luego que un cliente insultara a trabajadores.

El hecho ocurrió a eso de las 19:40 horas de este martes en la estación de servicio Copec, ubicada en avenida Edmundo Eluchans con Francisco Soza.

A través de redes sociales, se viralizó un video que muestra al hombre cuestionando el servicio de una trabajadora. “¡Qué te pasa, rota con…!”, dijo gritando desde el pasillo.

Fue en ese contexto que una de las trabajadoras intervino y le pidió que se retirara del local. Sin embargo, el sujeto hizo caso omiso e intentó acercarse a ella en una actitud violenta.





“¡Sal, corta tu show!“, dijo la mujer, a lo que el individuo amenazó con golpearla. Finalmente, otros clientes que estaban presentes intercedieron para sacarlo del lugar.

CHV Noticias tomó contacto con la empresa Pronto Copec y, por medio de una declaración, sostuvieron que su prioridad “es resguardar la integridad de nuestros trabajadores y de todas las personas que nos visitan”.

“Trabajamos de manera permanente para que nuestras tiendas sean espacios seguros, implementando medidas concretas de prevención, protocolos claros y una cultura orientada al cuidado de las personas”, cerraron.

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