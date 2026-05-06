“Tienen que estar observándome”: Integrante de El Club de la Comedia preocupó por delicado estado de salud

Según informó Sebastián Layseca en su cuenta de Instagram, su madre “se fue a negro” al ser notificada de la situación.

Por Daniela Aste

Este martes, Sebastián Layseca, integrante de El Club de la Comedia, informó que sufrió una oclusión intestinal que lo obligó a ingresar a un recinto hospitalario donde se encuentra en observación.

En las últimas horas, el actor actualizó su estado de salud y reveló que su madre también tuvo complicaciones tras enterarse de lo que Layseca estaba atravesando.

¿Cuál es el estado de salud de Sebastián Layseca?

A través de su cuenta de Instagram, Sebastián declaró: “Estoy dando síntomas de recuperación, pero tienen que estar observándome y, si sigo así, no me operan y salgo mañana”.

En esa misma línea, compartió: “Un punto aparte es que también saluden a mi viejita, que se puso nerviosa y se fue a negro”, en alusión a una reacción que sufrió su mamá.

Al respecto, Sebastián aseguró que su madre “ya está mejor y controlada”, pero instó a sus seguidores a que le envíen mensajes positivos.

Finalmente, el actor agradeció las muestras de cariño de los internautas, haciendo hincapié en que leerlos también ha ayudado en su mejoría de salud.

