Cajas de Compensación pagan hasta $150 mil: Requisitos para acceder a los bonos para damnificados por el temporal

Caja 18, Caja La Araucana, Caja Los Andes y Caja Los Héroes cuentan con una serie de iniciativas para ir en apoyo de las personas que se vieron afectadas por el tren de sistemas frontales.

Las cuatro cajas de compensación que existen en el país anunciaron una serie de iniciativas para ir en apoyo de los afiliados que resultaron damnificados tras el paso del severo sistema frontal.

Se trata de Caja 18, Caja La Araucana, Caja Los Andes y Caja Los Héroes , las cuales pusieron a disposición distintos bonos, descuentos, reembolsos y otras medidas para ayudar a los afectados por la emergencia.

Todos los beneficios ya se encuentran vigentes, y solo algunos cuentan con un límite de stock. Para saber a qué caja de compensación perteneces puedes ingresar con tu RUT en el sitio Consultatucaja.

Caja Los Héroes

Si eres afiliado a Los Héroes y fuiste afectado por los temporales, puedes acceder a un Bono de Emergencia de $100.000 , sujeto al cumplimiento de los requisitos y a la disponibilidad de cupos.

Para acceder debes residir en una de las comunas incluidas en la emergencia, acreditar la condición de persona damnificada y cumplir con los requisitos establecidos para la entrega del beneficio.

Son solo 150 cupos, distribuidos en 100 cupos para trabajadores y 50 cupos para pensionados. Estos cupos, agregaron, son asignados por orden de solicitud y hasta agotar disponibilidad.

Caja La Araucana

Esta caja de compensación ofrece una Asignación por catástrofe de $100.000 de libre disposición para afiliadas y afiliados afectados por temporales en zonas declaradas en alerta, emergencia o catástrofe.

Además, anunció una asignación de $25.000 para la compra de alimentos, artículos de limpieza y otros productos esenciales para el hogar en toda la cadena SMU.

El mismo monto fue asignado, en otro bono, para la compra de medicamentos, artículos de higiene personal y otros productos de salud.

Pueden acceder, los afiliados deberán residir en las regiones incluidas en la emergencia (Atacama, Coquimbo, Valparaíso, Metropolitana, O’Higgins, Maule, Ñuble, Biobío, La Araucanía y Los Ríos), siempre que acrediten su condición de damnificado.

Caja 18

Caja 18 ofrece un bono por contingencia de $120.000 de libre disposición para hacer frente a los gastos de esta emergencia presentando tu Ficha Básica de Emergencia (FIBE) en las sucursales Caja 18 de las regiones afectadas.

Además entregarán una caja de mercadería sin costo para los afiliados: se retira presentando Ficha Básica de Emergencia (FIBE) en las sucursales de las regiones.

Caja Los Andes

Finalmente, Caja Los Andes ofrece un bono de catástrofe de $150.000 como apoyo económico destinado a ayudar a las personas afiliadas que se han visto afectadas por la emergencia en zonas declaradas en catástrofe.

Podrán acceder los afiliados que cuenten con Ficha FIBE con Nivel de afectación designado 3, 4 y 5. Está sujeto a un stock máximo de 1.700 bonos se puede solicitar en su página web o en cualquiera de sus sucursales.