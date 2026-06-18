Robaron una casa, dispararon y chocaron a una persona: Seis detenidos protagonizaron persecución policial en La Reina

De los detenidos, cuatro son adultos y dos son adolescentes.

Seis personas detenidas y un lesionado es el saldo que dejó una persecución policial durante la noche de este miércoles en la comuna de La Reina.

Los hechos ocurrieron inicialmente en la comuna de Las Condes, donde los ocupantes de un vehículo escaparon de un control preventivo, dando inicio a un seguimiento controlado.





Los detalles de la persecución policial

Al llegar a la Avenida Fernando Castillo Velasco, frente al Hospital Militar, el vehículo que escapaba cruzó con luz roja y chocó con otro automóvil que manejaba con normalidad.

Los involucrados también impactaron un semáforo y escaparon, efectuando cerca de 5 disparos contra personal municipal.

Al respecto, el capitán Roberto Torres, de la 16ª Comisaría de Carabineros en La Reina, explicó: “Los sujetos se dan cuenta de este personal y, para intentar huir, realizan una serie de disparos, sin lograr herir al personal ni causar daños”.

Algunos de los involucrados intentaron esconderse en viviendas cercanas y otros en un centro comercial, pero fueron detenidos de todos modos.

Se trata de seis personas, cuatro adultos y dos adolescentes de 17 años, quienes están bajo custodia policial.

En cuanto a la víctima que manejaba en el automóvil que fue chocado, fue trasladada a un centro asistencial y se encuentra fuera de riesgo vital.

Finalmente, en el vehículo donde escaparon los detenidos se encontraron especies que correspondían a un robo en una casa en Las Condes durante la tarde, donde el inmueble estaba deshabitado al momento de los hechos.