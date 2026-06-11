Camión robado con whisky desata persecución y balacera en pleno Vespucio Norte: Informan corte parcial de autopista
A más de una hora del incidente, Carabineros continúa en terreno y el tránsito se encuentra congestionado.
Tras una intensa persecución de Carabineros se armó una balacera en plena autopista Vespucio Norte, por un camión robado que transportaba botellas de whisky.
Transporte informó la restricción de la pista central en dirección al norponiente, a la altura de calle Argos, en la comuna de Pudahuel, debido a que el vehículo quedó detenido en el lugar sin conductor.
A más de una hora del incidente, Carabineros continúa en terreno y el tránsito se encuentra congestionado en todo el sector de Vespucio Norte.
Ahora (12:10) restricción de pista central en @Vespucio_Norte al norponiente, altura calle Argos, debido a camión detenido, sin conductor, aparentemente vinculado a hecho policial. Carabineros se moviliza al lugar por lo que ocupación de pista se mantendrá por al menos una hora pic.twitter.com/YrHLA3BtZ7
— TransporteInforma Región Metropolitana De Santiago (@TTISantiago) June 11, 2026