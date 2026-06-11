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Camión robado con whisky desata persecución y balacera en pleno Vespucio Norte: Informan corte parcial de autopista

A más de una hora del incidente, Carabineros continúa en terreno y el tránsito se encuentra congestionado.

Catalina Vargas
Por Catalina Vargas

Periodista Digital

Tras una intensa persecución de Carabineros se armó una balacera en plena autopista Vespucio Norte, por un camión robado que transportaba botellas de whisky.

Transporte informó la restricción de la pista central en dirección al norponiente, a la altura de calle Argos, en la comuna de Pudahuel, debido a que el vehículo quedó detenido en el lugar sin conductor.

A más de una hora del incidente, Carabineros continúa en terreno y el tránsito se encuentra congestionado en todo el sector de Vespucio Norte.

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