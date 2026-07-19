No pasó desapercibido: Calzado de ministra Natalia Ducó en sistema frontal desató diversas reacciones

La jefa de cartera se encontraba en terreno en la región de O’Higgins cuando fue fotografiada en un punto de prensa con su vestuario. La imagen rápidamente generó comentarios en redes sociales.

En medio de las fuertes lluvias en la zona centro-norte del país, la ministra del Deporte, Natalia Ducó, estuvo en terreno para ver los daños que ha causado el sistema frontal en Chile.

Sin embargo, su paso por la región de O’Higgins llamó rápidamente la atención por otro motivo ajeno a la coordinación del Gobierno por las inclemencias climáticas.

Una imagen compartida por la cuenta de Instagram @thepopularlook hizo eco en las botas con tacos que llevó la jefa de cartera del país a la zona afectada por las lluvias.





Reacciones en redes sociales a Natalia Ducó

Los comentarios y reparos por la vestimenta que utilizó la ministra Ducó fueron tema de conversación en las redes sociales, quienes opinaron sobre la decisión de la deportista.

Mientras hubo personas que cuestionaron la decisión de la ministra del Deporte en usar este tipo de vestimenta en su visita en terreno, otros expresaron su apoyo a la decisión y le bajaron el perfil al momento.

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