“Dificultades que…”: Camilo Escalona reaparece con emotivo mensaje en medio de tratamiento contra agresivo cáncer

El expresidente del Senado agradeció por los saludos que recibió en su cumpleaños número 71 y se dirigió a los miembros del Partido Socialista.

Camilo Escalona, histórico dirigente del Partido Socialista (PS), reapareció en redes sociales para agradecer por los saludos que recibió en su cumpleaños el pasado lunes.

El expresidente del Senado cumplió 71 años, mientras se encuentra en tratamiento por un agresivo cáncer a la próstata, enfermedad que confirmó que padecía en abril de este año.

Mediante un emotivo video en sus redes sociales, Escalona agradeció “los innumerables mensajes de apoyo. Es una muestra de unidad, de hermandad, de fraternidad”.





“ El valor más importante que tenemos en medio de las dificultades que atravesamos es el de constituir una sólida hermandad con el propósito de avanzar hacia una sociedad más justa, más digna, más igualitaria”, reflexionó.

En esa misma línea, el exparlamentario sostuvo que la tarea de los militantes socialistas es “ayudar a los más débiles, tender la mano al que la necesita y no dejar abandonado a nadie en el curso de los próximos años”.

En su mensaje, Escalona recordó que mantiene “el compromiso de siempre, de una persona que tiene una trayectoria de muchos años al servicio” del Partido Socialista.