04/ 09/ 2026 21:34

Tras la muerte de comerciante en Maipú: Surge preocupación por riesgosas persecuciones policiales

Hoy se realizó el control de detención de los imputados por la muerte de una persona inocente, ocurrida este jueves mientras huían de Carabineros. El caso se suma a otras persecuciones policiales recientes y ha reavivado la preocupación por este tipo de procedimientos. Países como Estados Unidos e Inglaterra han restringido las persecuciones en zonas urbanas, justamente para evitar que mueran más personas que no tienen nada que ver.