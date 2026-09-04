“Chile lo despide con respeto”: Pdte. Kast reacciona a muerte de Camilo Escalona

El mandatario escribió un tuit para despedir al histórico dirigente socialista y expresidente del Senado, quien falleció este viernes a los 71 años.

A través de su cuenta de X, el presidente José Antonio Kast reaccionó a la muerte del histórico dirigente socialista y expresidente del Senado, Camilo Escalona, quien falleció este viernes a los 71 años.

En redes sociales, el mandatario le dedicó un mensaje para homenajearlo, reconociendo las diferencias entre ambos.

“Lamento el fallecimiento de Camilo Escalona. Lo conocí como diputado. Estuvimos en veredas políticas opuestas. Reconozco en él a alguien que ejerció su liderazgo de manera clara y directa“, comenzó el jefe de Estado.

A renglón seguido, Kast sostuvo que Escalona “dedicó a defender sus convicciones”, las que “sirvió desde las instituciones de la nación ejerciendo como diputado, senador y Presidente del Senado”.

“Chile lo despide con respeto. Mis condolencias a su familia y al Partido Socialista”, concluyó.

Desde La Moneda ha trascendido que el Gobierno podría decretar duelo nacional este sábado, información que aún no ha sido confirmada.