10/ 08/ 2026 14:26

Lo intimidaron y subieron a otro auto: Chofer de camión fue víctima de asalto con secuestro en Cerrillos

Un chofer que transportaba un camión con un cargamento de carne y abarrotes fue víctima de un robo en Cerrillos durante la mañana de este lunes. Un registro del momento dio cuenta de cómo cuatro sujetos intimidaron al conductor y a un peoneta, haciéndolos bajar de la máquina y obligándolos a subir a otro vehículo manejado por los delincuentes. Uno de los antisociales huyó con la carga, hasta que fue interceptado y detenido.