“Inaceptable”: Ministra Marín condena filtración de fotos íntimas de la senadora Camila Flores

A través de sus redes sociales, la ministra de la Mujer condenó lo ocurrido y mencionó la Ley 21.675 que establece responsabilidad para estos delitos.

Este martes, la ministra de la Mujer y Equidad de Género, Judith Marín, utilizó sus redes sociales y se manifestó por la reciente filtración de imágenes privadas que sufrió la senadora Camila Flores.

Cabe señalar que la abogada y militante de Renovación Nacional (RN) había acusado mediante un video a su exmarido, Percy Marín.

“Mi exmarido coludido con otras personas ha difundido fotos privadas mías, obtenidas de manera ilícita e ilegal. Hecho que he denunciado a la justicia y que espero que se investigue con el extremo rigor que yo misma he sido investigada”, afirmó Flores.





Ministra se manifiesta por filtración de fotos

“Inaceptable. La difusión no consentida de contenido íntimo es una forma de violencia contra la mujer . Condenamos lo ocurrido a la senadora Flores. La Ley 21.675 sanciona estos actos y establece responsabilidad penal para quien exhiba, envíe, publique o difunda este contenido”, escribió en X.