Seremi de Desarrollo Social y Familia de la RM renuncia por motivos familiares

El ministerio dio a conocer la noticia a través de un comunicado e indicó que mientras se designa a la nueva autoridad regional, el cargo será asumido en calidad de subrogante por Julia Standen Rocco.

Este miércoles y a través de un comunicado, el Ministerio de Desarrollo Social y Familia informó que la Secretaria Regional Ministerial de la Región Metropolitana, Kattia Durán, presentó su renuncia al cargo.

Esta decisión se hará efectiva a partir del 1 de octubre de 2026 y responde exclusivamente a razones de carácter familiar que requieren de su completa atención y dedicación, se indicó.

“Esta secretaría de Estado agradece el compromiso y la dedicación mostrados por Kattia Durán durante su gestión, así como su trabajo al servicio de las personas y familias de la Región Metropolitana, deseándole lo mejor en la nueva etapa que inicia”, se agregó.

Por último, se agregó que mientras se designa a la nueva autoridad regional, el cargo será asumido en calidad de subrogante por Julia Standen Rocco, actual coordinadora del Área de Estudios e Inversiones.





Comunicado del Ministerio de Desarrollo Social y Familia