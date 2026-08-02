Sismo despierta a la zona norte del país: Revisa epicentro y magnitud del temblor

El movimiento telúrico se registró durante la mañana de este domingo a una profundidad de 221 kilómetros.

Un sismo de magnitud 4.6 despertó a la zona norte del país, específicamente a la región de Antofagasta.

De acuerdo a lo informado por el Centro Sismológico Nacional (CSN), el movimiento telúrico ocurrió a las 04:49 de la mañana de hoy domingo 2 de agosto.

Respecto al epicentro del temblor, este fue registrado a 68 kilómetros al SE de Socaire.

Según reportó el organismo, el temblor se registró a una profundidad de 211 kilómetros.