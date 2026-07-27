La emoción de Sammis Reyes tras el lanzamiento de su primer libro: “Para siempre en mi corazón”

El deportista realizó una profunda reflexión luego de del estreno del ejemplar, afirmando que su objetivo es que sea “inicio de conversaciones, cambios y decisiones”.

Sammis Reyes cumplió un nuevo objetivo. El deportista nacional lanzó su primer libro denominado: “Elige o elegirán por ti”.

Con la presencia de influencers, artistas y su pareja, Emilia Dides, el ex jugador de la NFL presentó oficialmente el ejemplar el pasado sábado 25 de julio.

Horas después del estreno oficial, el atleta compartió una profunda reflexión en redes sociales en la que destacó el “sentir la emoción de tantas personas y confirmar que este mensaje está llegando a donde tiene que llegar, es algo que guardaré para siempre en mi corazón”.





La reflexión de Sammis Reyes tras lanzar su libro

A través de un posteo en sus redes sociales, el otrora seleccionado de básquetbol remarcó que el libro “nació con un propósito: Recordar que nuestra vida es el resultado de las decisiones que tomamos… o de aquellas que dejamos que otros tomen por nosotros”.

Reyes aprovechó de agradecer a todas las personas que participaron y acudieron al lanzamiento. “Su presencia le dio sentido a este lanzamiento y reafirmó que cuando nos reunimos con un propósito común, algo extraordinario sucede“, sostuvo.

“Al mirar estas imágenes, no veo solo un lanzamiento de libro. Veo una comunidad que cree que siempre existe la posibilidad de elegir un mejor camino. Veo personas dispuestas a crecer, a aprender y a tomar decisiones con valentía”, agregó.

Finalmente, el deportista insistió en que “ese es mi mayor anhelo: Que este libro no termine cuando cierres su última página, sino que marque el inicio de conversaciones, cambios y decisiones que transformen tu vida y la de quienes te rodean. Gracias por creer. Gracias por estar. Gracias por elegir”.

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