Sammis Reyes reveló por qué rechazó volver a la NFL: “Sentí que Emilia…”

El exjugador de fútbol americano contó en La Divina Comida que recibió una oferta para regresar a Estados Unidos.

En el capítulo que se estrena este sábado de La Divina Comida: Desafío Duplas, Sammis Reyes reveló el motivo por el que rechazó una oferta para regresar a la Liga Nacional de Fútbol Americano (NFL) de Estados Unidos.

Durante la conversación, el deportista contó que, poco después de retirarse, recibió un llamado de su representante con la posibilidad de volver, pero que no aceptó por su pareja, Emilia Dides.

“Me llamó mi agente de la NFL y me dijo que me quería un equipo. Yo me había retirado hace poco, pero tuve la sensación de querer volver a la cancha a intentarlo una vez más”, relató.





Sin embargo, explicó por qué decidió rechazar la propuesta: “ Pasó por mi cabeza, pero después tuve la intuición de que la Emilia estaba embarazada y decidí no hacerlo. Porque si nos íbamos a San Francisco, alejaríamos a la Mía de su familia, de sus abuelos”.

“Era heavy, porque yo le decía a Sammis ‘pero vámonos’. Y él me decía ‘no, siento que no es el momento’. De repente, una semana después, vemos el test positivo y todo empezó a tener sentido“, recordó Emilia.

Finalmente, Reyes aseguró que esa experiencia marcó un cambio en él: “Para mí fue el momento en que hice el switch y dije ‘ya no hay nada más importante que proteger a mi familia, cuidar a la Emilia y a la Mía, estoy dispuesto a hacer lo que sea'”.