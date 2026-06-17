“Desde lo más profundo de mi corazón”: Sammis Reyes firmó con editorial para distribuir su primer libro

“He leído una cantidad de libros que probablemente no me creerían si lo dijera”, escribió en su cuenta de Instagram, donde esta tarde celebró el anuncio.

A través de una publicación en Instagram, el deportista Sammis Reyes dio a conocer que comenzará a distribuir su primer libro de la mano de una reconocida editorial del país.

Fue a fines de mayo de este año cuando sorprendió con el anuncio de “Elige o elegirán por ti”, su primera publicación independiente que promete ser un “manual para crear identidad propia en un mundo que prefiere que no la tengas”.

En esa línea, por aquel entonces programó la fecha de lanzamiento para el 25 de julio, en un evento que promocionó como “una experiencia inmersiva” a la que solo podrán acceder 500 personas personas.

“No escribe este libro como coach ni como motivador. Lo escribe como alguien que tuvo que construir su identidad desde cero, en territorio extraño, a una edad en que la mayoría todavía no elige nada”, dice la reseña.





El hito de Sammis en su faceta como escritor

Ahora, en una nueva publicación, Reyes celebró un nuevo hito en nueva faceta como escritor: firmó con la editorial ZigZag para distribuir su libro en Chile y el mundo.

“Hoy sucedió algo que nunca imaginé. Acabo de firmar con una editorial histórica, la cual ha publicado miles de libros”, escribió en la plataforma, antes de agradecer a la empresa.

“Muchas gracias por confiar en mí y en las 250 páginas que escribí desde lo mas profundo de mi corazón. Estas ideas quedarán plasmadas por siempre en mi libro“, destacó.

“He leído una cantidad de libros que probablemente no me creerían si lo dijera… Realmente me enamoré de la lectura porque cambió mi forma de pensar para siempre”, dijo también en la red social.

Mira la publicación a continuación: