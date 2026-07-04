Regresó a Chile el equipo de Bomberos que rescató a Hernán Gil en Venezuela

45 integrantes del equipo USAR completaron su misión tras 10 días en la zona afectada por los terremotos.

El equipo USAR de Bomberos regresó este sábado al país luego de completar una misión de rescate en La Guaira, Venezuela, una de las zonas más afectadas por los terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 que azotaron al país.

Los 45 rescatistas viajaron para representar a Chile en las labores de búsqueda en estructuras colapsadas. Durante 10 días trabajaron entre los escombros, donde protagonizaron uno de los operativos más destacados de la emergencia.

Rescataron con vida a Hernán Gil, un hombre de 43 años que permaneció cerca de ocho días atrapado bajo los restos de una edificación.





En su llegada a Chile, los voluntarios fueron recibidos por el subsecretario del Interior, Máximo Pavez, quien valoró el trabajo realizado.

La misión terminó, pero las imágenes de este rescate seguirán recorriendo el mundo. Hoy vuelven a casa sin buscar protagonismo, con la satisfacción de haber estado donde más se les necesitaba y de haber escrito una de las páginas más esperanzadoras de esta tragedia.