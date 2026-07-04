“Me extralimité”: Exseremi que simuló ser carabinero quedó en libertad tras pagar $2 millones y pidió disculpas

Vestido con el uniforme institucional e incluso portando un arma de fuego, el hombre realizaba fiscalizaciones vehiculares en las calles de La Serena.

Matías Letelier, odontólogo y exseremi de Salud durante el segundo gobierno del expresidente Sebastián Piñera, fue detenido tras ser sorprendido ejerciendo labores de Carabineros.

Vestido con el uniforme institucional e incluso portando un arma de fuego, el hombre realizaba fiscalizaciones vehiculares en las calles de La Serena.

El exseremi fue formalizado por los delitos de usurpación de funciones públicas, infracción a la Ley de Control de Armas y receptación de vehículo motorizado.

En una primera instancia, quedó en prisión preventiva. Sin embargo, posteriormente fue dejado en libertad tras pagar una fianza de dos millones de pesos.





El odontólogo entregó su versión de lo ocurrido: “En esa calle había mucho tráfico y un funcionario municipal se me acercó, porque se veía que el uniforme era similar y me pidió colaboración. Le ayudé y desafortunadamente se prestó para una mala interpretación“.

“Me extralimité. A la institución le tengo un respeto tremendo. En una reunión social utilicé un uniforme similar al de servicio. Me importa que reciban mis disculpas“, expresó Letelier este sábado.