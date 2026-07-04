Detienen a ex seremi de Salud tras hacerse pasar por carabinero en Coquimbo

El sujeto portaba un arma de fuego y manejaba un vehículo con encargo vigente por robo.

Este viernes se detuvo a un ex Seremi de Salud de la región de Coquimbo tras ser sorprendido realizando controles de tránsito vestido con uniforme de Carabineros.

Se trata de Matías Letelier, quien fue ubicado durante un operativo policial en la Avenida del Mar luego de que vecinos del sector identificaran a la exautoridad.

Qué se sabe de la detención de Matías Letelier

Desde Carabineros aclararon que Letelier no mantiene ningún vínculo con la institución, por lo que fue detenido por los delitos de usurpación de funciones públicas, infracción a la Ley de Control de Armas y receptación de vehículo motorizado.





Y es que tras el procedimiento policial se estableció que Letelier no solo portaba un arma de fuego, sino que además se desplazaba en un vehículo con encargo por robo, el cual estaba equipado con balizas para simular ser un automóvil de Carabineros.

Letelier ejerció por solo algunos días como seremi durante el segundo mandato del expresidente Sebastián Piñera, cargo que debió abandonar tras revelarse que presentó antecedentes laborales y académicos falsos.

El detenido ya contaba con antecedentes previos por los delitos de lesiones menos graves, falsificación de documentos privados, estafas y otras defraudaciones.