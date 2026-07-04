Justicia rechaza solicitud de Hernán Meneses para dejar la cárcel: Defensa presentó informe psiquiátrico

El estudiante que a fines de marzo asesinó a la inspectora de su liceo en Calama continuará recluido en un centro penitenciario ubicado en la provincia de El Loa tras un rechazo al cambio de medidas cautelares.

El Juzgado de Garantía de Calama rechazó modificar la medida cautelar que actualmente cumple Hernán Meneses, estudiante de 18 años que a fines de marzo orquestó un ataque en su liceo que culminó con el asesinato de una inspectora.

En una audiencia de carácter reservado, la Justicia desestimó los argumentos de la defensa del joven, que buscaba sustituir la prisión preventiva por una medida cautelar menos gravosa y suspender el proceso penal que actualmente enfrenta, según consignó Cooperativa.

Esto, debido a que presentaron informes médicos que apuntaban a un posible diagnóstico de esquizofrenia, lo que permitiría declarar al acusado como inimputable en el proceso judicial.





De esta forma, Meneses continuará tras las rejas e internado en un centro penitenciario ubicado en la provincia de El Loa, donde permanece recluido desde el 1 de abril.

Por aquel entonces fue formalizado por los delitos de homicidio calificado consumado, cuatro homicidios frustrados y dos delitos por porte ilegal de armas. Asimismo, la justicia decretó un plazo de investigación de 180 días.

Según el fiscal jefe de Calama, Eduardo Peña, buscaba generar un hecho “sin precedente en Chile” y obtener notoriedad mediática, incluso contemplando su propia muerte tras el ataque.