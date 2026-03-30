VIDEO | Tragedia en Calama: Captan momento en que agresor fue reducido por estudiantes tras fatal ataque

En las últimas horas se reveló un registro que muestra el instante en que estudiantes del colegio redujeron al agresor de 18 años, luego de atacar a una inspectora con un arma blanca.

Nuevos antecedentes se han dado a conocer sobre el fatal ataque en el Instituto Obispo Silva Lezaeta de Calama, que terminó con una inspectora asesinada por un alumno del establecimiento.

En las últimas horas se reveló un registro que muestra el momento en que estudiantes del colegio redujeron al agresor de 18 años, luego de atacar a la funcionaria con un arma blanca.

De acuerdo a las imágenes, mientras el atacante agredía a un alumno, otro estudiante salió en su defensa y lo lanzó al suelo.

Finalmente, el imputado recibió golpes de puño y pies por parte de otros estudiantes del establecimiento.





Investigación en curso y formalización del imputado

El caso continúa siendo investigado por las autoridades, con diligencias que buscan esclarecer la dinámica completa del ataque y las circunstancias que lo rodearon.

En ese contexto, no se descarta la recopilación de nuevos registros audiovisuales y testimonios de la comunidad escolar.

En paralelo, se espera que en las próximas horas el imputado sea formalizado por el delito de homicidio. Durante la audiencia, el Ministerio Público podría solicitar medidas cautelares, mientras se definen los plazos de la investigación y se entregan mayores antecedentes sobre lo ocurrido.

Asimismo, las próximas horas serán clave por el estado de salud de Haydée Moya, inspectora que resultó herida durante el ataque.