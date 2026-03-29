Inspectora atacada en escuela de Calama está en riesgo vital: Próximas 48 horas son clave

Haydée Moya, asistente de la educación que cumplía su jornada laboral al momento de la “masacre”, se mantiene en estado grave y en riesgo vital en el Hospital del Cobre.

La mañana de este domingo, la familia de Haydée Moya, víctima del ataque múltiple en el colegio Instituto Obispo Silva Lezaeta de Calama, entregó nuevos antecedentes sobre el estado de salud de la asistente de la educación.

Mediante un comunicado, informaron que la trabajadora fue trasladada de urgencia al Hospital del Cobre, donde “logró ingresar oportunamente”. Sin embargo, se mantiene en estado grave y en riesgo vital.

Debido a la gravedad de las múltiples heridas sufridas, explicaron, se han visto comprometidos diversos órganos de su cuerpo. Por esta razón continúa en cuidados intensivos, siendo las próximas 48 horas cruciales para su evolución.

“Haydée es una mujer profundamente comprometida con su vocación“, expresaron. “Ama su trabajo y sabemos que lo que hizo ese día fue guiado por su convicción de educar, cuidar y proteger”.





Familia pidió cadena de oración para Haydée

En el escrito, la familia Alavia Moya también agradeció a toda la comunidad por “las muestras de cariño, apoyo, oraciones y energías recibidas”. Luego, hicieron un llamado a unirse a una cadena de oración.

Esto, con el fin de enviar “sus buenas energías y acompañando espiritualmente a nuestra familia y la familia de Renato Codoceo” que se encuentra en una situación similar.

Finalmente aclararon que harán reserva de sus opiniones sobre lo ocurrido, junto con manifestar que “estamos atravesando una situación profundamente compleja”. “Hemos intentado sostenernos en paz y calma durante estos días que han sido especialmente difíciles”, cerraron.