Inspectora fue la primera víctima: Fiscalía revela cómo ocurrió fatal ataque en escuela de Calama

El fiscal regional Juan Castro Bekios entregó detalles del origen y el orden en el que ocurrieron los macabros hechos registrados esta mañana en el establecimiento educacional.

La Fiscalía de Antofagasta dio a conocer nuevos antecedentes del brutal ataque realizado por un alumno de 4.º medio que terminó con la muerte de una inspectora y otras cuatro personas con heridas de diversa gravedad al interior del Instituto Obispo Silva Lezaeta.

De acuerdo a lo precisado por el fiscal regional, Juan Castro Bekios, el alumno de 18 años habría “agredido con un arma cortopunzante en primera instancia a una inspectora, lesiones que lamentablemente provocaron su fallecimiento”.

En la misma línea, detalló que en una segunda instancia “agrede a una funcionaria paradocente que trató de asistir a la víctima y a otros tres menores de edad que estudian en el mismo establecimiento”.

Según lo precisado por el fiscal Castro, dos de las víctimas, la funcionaria paradocente y uno de los menores apuñalados, permanecen “en un estado de seria gravedad“.





Fiscalía detalla ataque que dejó a una inspectora asesinada y cuatro personas heridas en Calama

Los antecedentes recopilados dan cuenta de que el ataque habría estado planeado, puesto que el agresor realizó una serie de publicaciones asociadas al hecho en sus redes sociales, y además portaba diversas armas cortantes al momento de ser reducido.

El fiscal Castro detalló que el joven, cuyo nombre permanece bajo reserva, “será puesto a disposición del Tribunal de Garantía de Calama“, mientras que su audiencia de detención se llevará a cabo este sábado.

La investigación está siendo liderada por la Brigada de Homicidios de la PDI, con apoyo de equipos especializados.