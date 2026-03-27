“Con el corazón partido…”: El sensible mensaje de colegio tras asesinato de inspectora en Calama

“Las autoridades correspondientes han sido informadas y colaboramos plenamente con las investigaciones en curso”, señaló en un comunicado la rectoría del Colegio Instituto Obispo Silva Lezaeta.

La rectoría del Colegio Instituto Obispo Silva Lezaeta emitió un comunicado tras el ataque múltiple registrado la mañana de este viernes que dejó a 3 alumnos y 2 inspectoras apuñaladas. Una de ellas, identificada como María Victoria Reyes, murió en el recinto.

“Con profundo dolor, nuestra comunidad educativa informa que un alumno de nuestra institución atacó con arma blanca a dos funcionarios inspectores y a tres estudiantes”, informaron.

“Lamentamos profundamente informar que una de nuestras inspectoras falleció a los pocos minutos como consecuencia de la gravedad de las heridas recibidas“, expresaron en la misiva. El presunto autor está detenido.El





Colegio publicó comunicado tras ataque armado

El escrito continúa detallando que los demás afectados fueron trasladados de manera oportuna a centros asistenciales, todos encontrándose fuera de riesgo vital.

“Con el corazón partido, nos dirigimos a cada padre, madre, apoderado y alumno de nuestra institución para transmitirles nuestra solidaridad y acompañamiento en este momento de dolor”.

“Durante más de 65 años de historia hemos consagrado nuestros mejores esfuerzos a construir espacios seguros, fundados en los valores de la solidaridad, el compañerismo, el respeto y el amor”, manifestó el establecimiento.

“Oramos por los heridos, por su pronta recuperación, y por cada miembro de esta comunidad”, cerraron. “Las autoridades correspondientes han sido informadas y colaboramos plenamente con las investigaciones en curso“.





Autoridades reaccionaron al ataque en Calama

El Delegado Presidencial Provincial del Loa, Cristián Ramírez, también se refirió al ataque y señaló que tomó contacto con el gobierno central, “con quienes acordamos como acción inmediata asistir al establecimiento para poder conocer todos los antecedentes”.

Por su parte, el diputado Sebastián Videla, de la Región de Antofagasta, calificó el hecho como de “extrema gravedad”. Mediante un video solicitó la presencia de la ministra de Educación y de Seguridad para “que entreguen soluciones concretas y estén en terreno”.

El diputado y presidente de la comisión de Educación, Sergio Bobadilla, advirtió que el episodio “es una señal brutal de que el Estado de Chile ha fracasado en brindar seguridad al interior de nuestros establecimientos educacionales”.

“Hago un llamado a mi Gobierno a actuar con responsabilidad, con prontitud, en beneficio de todos y cada uno de los estudiantes, profesores y comunidades escolares a lo largo del país. El Gobierno debe y tiene que actuar ahora”.