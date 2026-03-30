30/ 03/ 2026 22:45

Estaba en tratamiento psiquiátrico y habría planificado el crimen: El perfil del atacante en colegio de Calama

H.M.L es el autor del ataque registrado al interior de un liceo en Calama que terminó con una inspectora asesinada. Según antecedentes de la investigación, los hechos habrían sido planificados con al menos cuatro meses de anticipación y habrían quedado registrados en un cuaderno que el imputado usaba como diario de vida y que la Policía de Investigaciones (PDI) encontró al revisar su dormitorio. Todo esto ha permitido crear el perfil del atacante.