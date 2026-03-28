Los certificados médicos presentados por la defensa del autor de fatal ataque en escuela de Calama

Durante la jornada de este sábado inició el control de detención en contra de Hernán Meneses, joven de 18 años responsable del ataque que terminó con una inspectora muerta y otras cuatro personas apuñaladas en Calama.

Durante el inicio del control de detención del joven de 18 años, identificado como Hernán Meneses, han emergido nuevos antecedentes del brutal ataque que terminó con una inspectora asesinada y otras cuatro personas apuñaladas en Calama.

Si bien la detención del estudiante se amplió hasta el día martes, este sábado se conocieron detalles acerca de un informe médico del joven de 18 años que fueron expuestos mientras la prensa tuvo acceso a la audiencia.

Cabe precisar que, por decisión judicial, el resto del control de detención se realizó a puertas cerradas.





Defensa de atacante presenta certificados de salud mental

Durante la audiencia, la defensa presentó certificados entregados por una médico psiquiatra que darían cuenta de la salud mental del atacante.

Entre ellos, se encuentran: Trastorno del espectro autista grado 1, depresión mayor, crisis de pánico y un cuadro ansioso-depresivo de carácter moderado.

Hasta el momento se desconoce si la administración del Instituto Obispo Silva Lezaeta tenía conocimiento de estos diagnósticos.

Pese a que durante la audiencia se dio lectura a este informe médico que menciona diversos diagnósticos psiquiátricos, aún no se han formalizado cargos ni se han discutido eventuales medidas cautelares. Asimiso, tampoco se ha abordado su posible imputabilidad penal, ya que el proceso judicial recién se encuentra en una etapa inicial y la formalización de la investigación se fijó para el próximo martes 31 de marzo.