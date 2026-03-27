Revelan identidad de inspectora que fue asesinada por alumno en Calama: Se decretaron 3 días de duelo comunal
El municipio de Calama también propuso la suspensión de las clases durante la próxima semana, lo que debe ser evaluado por la Delegación Presidencial.
Este viernes se identificó a la víctima fatal tras el brutal ataque al interior del Instituto Obispo Silva Lezaeta ubicado en Calama, donde también hay al menos 3 alumnos que resultaron heridos y otra mujer que se encuentra grave.
La víctima es María Victoria Reyes, de 59 años, y se desempeñaba como inspectora del establecimiento, quien fue asesinada por un alumno de 18 años.
Tres días de duelo comunal tras asesinato de inspectora
Al respecto, grupos de alumnos informaron a través de redes sociales: “Lamentamos profundamente el fallecimiento de nuestra inspectora, María Victoria”.
En esa misma línea, agregaron que se realizará una velatón este sábado 28 de marzo a las 19:00 horas en las afueras del Instituto Obispo Silva Lezaeta.
Por su parte, desde la Municipalidad de Calama decretaron duelo comunal: “El alcalde de la comuna de Calama decretó tres días de duelo comunal como muestra de respeto, apoyo y reflexión hacia las familias afectadas por este hecho que ha trascendido a nivel nacional”.
El municipio propuso la suspensión de clases durante la próxima semana, lo que debe ser evaluado por la Delegación Presidencial y la implementación de detectores de metales en colegios.
Finalmente, anunciaron el impulso de una ley que establezca responsabilidades civiles y penales para padres y tutores cuando menores de edad que están bajo su cuidado participen en actos de violencia.
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