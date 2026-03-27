Una bomba simulada, armas y líquido acelerante: Lo que había en la mochila del alumno que asesinó a inspectora en Calama

El joven habría simulado un artefacto explosivo para intimidar a las personas que se encontraban en el recinto educacional.

Este viernes ocurrió un brutal ataque al interior de un colegio en Calama, donde un alumno de 4° medio apuñaló a una inspectora, quien murió.

Además, producto de los hechos, hay al menos otros tres alumnos que resultaron heridos y luego el estudiante fue detenido y puesto a disposición del Ministerio Público.





¿Qué se encontró en la mochila del atacante?

Al respecto, tras haber sido reducido, se solicitó la presencia del Grupo de Operaciones Policiales Especiales (GOPE) de Carabineros.

Esto, debido a que al interior de la mochila del atacante se encontró una especie de termo que tenía cables sobresaliendo de él.

Personal policial descartó que fuese una bomba; sin embargo, lo habría hecho para intimidar a los presentes en el establecimiento educacional.

Finalmente y de la misma manera, había una gran cantidad de armas blancas de todo tipo, un inhalador, una botella de gas pimienta y líquido acelerante, cuyas fotografías fueron reveladas esta tarde.

Revisa las imágenes acá: