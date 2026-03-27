27/ 03/ 2026 22:13

Una de las armas decía “Auvinen 7/11”: Estudiante que mató a inspectora en Calama se inspiró en matanza finlandesa

El atacante realizó diversas publicaciones en redes sociales minutos antes de cometer el crimen; también reposteaba memes sobre masacres escolares en Estados Unidos e, incluso, subió un video a YouTube anunciando el ataque de este viernes. Sin embargo, hay algo que llamó la atención de los investigadores: en uno de los cuchillos que portaba dentro de su mochila tenía escrito “Auvinen 07/11”, aludiendo a una matanza ocurrida el 7 de noviembre de 2007 en Finlandia a manos del estudiante Pekka-Eric Auvinen.