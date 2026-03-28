Atacante ya está en el tribunal: Hoy se realizará audiencia por masacare en colegio de Calama

Se trata de un joven de 18 años, estudiante de 4to medio del establecimiento.

La mañana de este sábado se realizará el control de detención al alumno de 18 años que mató a una inspectora y dejó a cuatro heridos, entre ellos tres estudiantes y una paradocente, en el Instituto Obispo Silva Lezaeta de Calama.

Alrededor de las 09:00 AM llegó el estudiante hasta el Juzgado de Garantía de Calama, donde se llevará a cabo la audiencia.

Se espera que a las 11:00 horas se realice el control de detención, y eventualmente, su posterior formalización.

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