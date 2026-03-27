Uno de los alumnos heridos en colegio de Calama permanece en estado crítico y es trasladado a Antofagasta

El gobernador regional informó que los otros dos estudiantes evolucionan favorablemente y podrían ser dados de alta durante las próximas horas.

El gobernador regional de Antofagasta, Ricardo Díaz, entregó una actualización sobre el estado de salud de los tres estudiantes heridos tras el ataque ocurrido en el Instituto Obispo Silva Lezaeta de Calama, donde fue asesinada María Victoria Reyes, de 59 años, inspectora del establecimiento.

“Dos de ellos ya han salido de riesgo y lo que se está esperando es que probablemente hoy día en la noche pudieran estar de alta“, señaló la autoridad regional al medio local El Referente de Calama, destacando que han evolucionado favorablemente a la atención recibida.





Sin embargo, hay uno de los alumnos que permanece en estado crítico el cual, según el gobernador, deberá ser trasladado. “Hay uno que está muy grave, recibió heridas en la zona toráxica. Es una situación muy compleja de salud“, indicó Díaz quien además informó que tras ser estabilizado, el joven fue trasladado vía aérea al Hospital Regional de Antofagasta.