Reconocidos actores llegaron al velorio de Fernando Kliche: Así fue la emotiva despedida

Patricio Torres, Liliana García, Daniel Alcaíno, Claudio Moreno, Titi García-Huidobro, Claudio Valenzuela, entre otros, le rindieron homenaje este sábado.

Este sábado, familiares, amigos y reconocidos actores llegaron hasta el velorio de Fernando Kliche. En la instancia, el destacado intérprete recibió un emotivo homenaje de quienes compartieron con él tanto dentro como fuera de los escenarios.

Uno de los asistentes fue Patricio Torres, su compañero en Teatro en Chilevisión. “40 años de amistad, nos faltó tener hijos nomás”, bromeó el actor. “Gran cariño, una confianza, un compañero de vida”.