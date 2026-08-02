02/ 08/ 2026 09:10

VIDEO | ¿Quién autorizó el evento? Carpa colapsa sobre asistentes en pleno sistema frontal en Ñuble

Un evento en pleno sistema frontal terminó en accidente en la comuna de Pinto, región del Ñuble, luego de que la carpa que protegía la fiesta colapsara, preliminarmente, producto de la nieve acumulada sobre la estructura. Ante esta situación, miembros de la organización socorrieron a los asistentes mientras llegaba personal de Bomberos al lugar. Finalmente se confirmó que no hay lesionados, sin embargo, abrió la interrogante sobre quién autorizaría este tipo de eventos en un fin de semana con alerta por un frente de mal tiempo.