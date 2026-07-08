“Jamás me verán…”: Pretendiente de Naya Fácil responde a nueva acusación de su expareja y recibió particular consejo

“Las únicas personas que me importan son mis seres queridos, Naya y Luki”, aseguró el influencer.

Este miércoles, Aarón Collao, actual pretendiente de Naya Fácil, respondió a su expareja, Carla Roseblack.

La creadora de contenido para adultos mostró un audio donde le cuenta a su hermana que Aarón le había pedido $3 millones de pesos, dándose cuenta, según su versión, que solo quería estar con ella por dinero.





¿Qué dijo Aarón Collao?

Asimismo, reiteró que tiene pruebas de los presuntos mensajes que Aarón le habría enviado días antes de conocer a Naya, donde habría expuesto que aún quería intentar retomar la relación.

Es por ello que, a través de Instagram, Collao expuso: “No necesito destruir a nadie ni hablar mal de alguien. Jamás me verán haciéndolo”.

En esa misma línea, agregó: “Hay personas en mi pasado que me hicieron daño y aun así nunca hablaré mal de ellas, prefiero que me vean feliz”.

“Las únicas personas que me importan son mis seres queridos, Naya y Luki”, aseguró el influencer.

Aarón también mostró un mensaje que le envió una de sus exprofesoras, quien le advirtió: “Cuídate mucho, se vendrá una exposición inimaginable llena de envidias, mentiras y todas esas cosas tóxicas”.

Luego, la mujer le aconsejó: “Si no va a resultar, que sea por ustedes, por nadie más”, mientras que el influencer concordó: “Es lo que yo también pienso, formar un vínculo que solo se pueda dañar por nosotros mismos, la gente externa va a estar siempre, no se puede controlar eso”.

Finalmente, Collao compartió románticos mensajes donde asegura querer quedarse en la vida de Naya y construir una relación amorosa donde predomine la calma y la felicidad.

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