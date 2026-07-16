Grave accidente de tránsito deja tres lesionados en La Florida

Hasta el momento se mantiene cortado el tránsito en el sector del accidente.

La mañana de este jueves se registró un grave accidente de tránsito en la comuna de La Florida, específicamente en la intersección de Vicuña Mackenna con Américo Vespucio, en el sector sur, luego de que un vehículo utilitario impactara con otro automóvil y dejara a tres personas lesionadas, uno de ellos el conductor, quien debió ser trasladado de emergencia producto de sus lesiones.

De forma preliminar, el vehículo utilitario no habría respetado la luz roja del semáforo, provocando el accidente, sin embargo, esto es materia de investigación y personal de Bomberos sigue trabajando en el lugar para prestar ayuda a las víctimas.

Hasta el cierre de esta nota, se mantiene cortado el tránsito por Vicuña Mackenna, en direccion al norte, en la intersección con Américo Vespucio Sur.