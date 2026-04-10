“Gracias por su linda energía”: Recolectores de basura cantaron el cumpleaños feliz a Cathy Barriga

La exalcaldesa de Maipú se encuentra cumpliendo arresto domiciliario en la comuna de Peñaflor, hasta donde llegaron los trabajadores para felicitarla por un año más de vida.

Este jueves, Cathy Barriga celebró su cumpleaños número 52 y recibió un particular gesto por parte de algunos trabajadores municipales de recolección de basura.

Cabe destacar que, actualmente, la exalcaldesa de Maipú se encuentra cumpliendo arresto domiciliario en la comuna de Peñaflor.





Recolectores de basura celebran cumpleaños de Cathy Barriga

Barriga publicó un registro en su cuenta de Instagram donde aparece junto a tres trabajadores, quienes posan ante la cámara y cantan el “Cumpleaños Feliz”.

La exalcaldesa de Maipú, entre risas, canta junto a ellos y luego uno de los trabajadores dice: “Bravo, mi reina”, a lo que ella contesta: “Gracias, qué lindo”.

Finalmente, Barriga compartió algunos registros acompañada de amigos y familiares, con quienes realizó una íntima celebración en su hogar.

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