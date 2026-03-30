Juicio por corrupción contra Cathy Barriga: El golpe que recibió la exalcaldesa de Maipú

Cristóbal Bonacic, quien lideraba la defensa, dejó el cargo y la imputada contrató a nuevos abogados.

Este lunes, se conoció que el abogado Cristóbal Bonacic, quien defiende a Cathy Barriga en las acusaciones de corrupción renunció a su cargo.

Esto quedó oficializado mediante una resolución ante el 9° Juzgado de Garantía de Santiago.





Ahí se dejó constancia de que la exalcaldesa de Maipú e imputada, ya cuenta con otros defensores penales privados con poder vigente. De esta manera, no se ofició a la Defensoría Penal Pública.

Este cambio se realiza poco tiempo después de que Bonacic lograra la postergación de la audiencia de preparación del juicio oral, el cual quedó fijado para el 4 de agosto.

Cabe señalar que Barriga enfrenta cargos por fraude al fisco, falsificación de instrumento público, malversación de caudales públicos y negociación incompatible.