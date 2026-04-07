Tras quedarse sin abogado: Revelan quiénes defenderán a Cathy Barriga en causa por déficit municipal

A fines de marzo se dio a conocer que el abogado Cristóbal Bonacic renunció a la representación legal de la exalcaldesa de Maipú. Esto obligó a reconfigurar su defensa en medio del desarrollo del juicio.

La exalcaldesa Cathy Barriga enfrenta un nuevo panorama judicial tras quedarse sin abogados privados en la causa por presunto déficit en la Municipalidad de Maipú.

Este martes la Defensoría Regional Metropolitana Sur informó que la exjefa comunal de Maipú desde ahora será representada por defensores públicos.

Según detalló el organismo, se trata del Defensor Local Jefe de Maipú, Pablo Sanzana Fernández, y el Jefe de Estudios Regional (s) Metropolitano Sur, Eduardo Camus Cruz.





La renuncia de abogado clave en defensa de Cathy Barriga

A fines de marzo se dio a conocer que el abogado Cristóbal Bonacic renunció a la representación legal de Barriga, en medio de las investigaciones que enfrenta la exjefa comunal.

Su rol fue especialmente clave en una etapa marcada por alta exposición mediática y decisiones judiciales determinantes para el curso del caso, incluyendo la medida cautelar de prisión preventiva.

Bonacic asumió la defensa de Barriga en un momento complejo, caracterizado por cuestionamientos a la gestión municipal y el avance de diligencias por parte del Ministerio Público.

Su salida se produjo en una fase sensible del proceso, lo que obligó a reconfigurar la defensa en medio del desarrollo de la causa.