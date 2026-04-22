¿Quién es Víctor “Sikosis” Valenzuela? El tercer chileno que hará historia y debutará en la UFC

El chileno de 32 años se subirá al octágono de la UFC este sábado 25 de abril, peleando contra el estadounidense Max Griffin en el peso welter.

Este sábado, Víctor Valenzuela se convertirá en el tercer chileno en subirse al octágono más famoso del mundo, el de la UFC.

El santiaguino se sumará al prestigioso listado que inició Diego “Pitbull” Rivas, quien debutó en la compañía en 2014 y compitió en cuatro ocasiones con un saldo de dos triunfos y dos caídas.

Cuatro años después de la última pelea de Rivas, fue el turno de Ignacio Bahamondes, conocido como “La Jaula” que acumula un récord de 6-4 desde su primer combate en 2021.

Ahora, el apodado “Sikosis” intentará mostrar sus credenciales y hacerse un nombre en la compleja división de peso welter.





¿Quién es Víctor “Sikosis” Valenzuela?

Víctor Valenzuela nació en Santiago y tiene 32 años. Tras una serie de destacadas actuaciones en Sudamérica su nombre comenzó a hacer ruido en Estados Unidos, motivo por el cual fue incluido en el prestigioso Dana White’s Contender Series, evento que entrega contratos para UFC.

Lamentablemente, en aquella oportunidad el chileno cayó por KO en el segundo round ante el invicto brasileño Michael Oliveira.

A pesar de la derrota, el nacional se recuperó y acabó por nocaut al japonés Yusaku Kinoshita en el evento Lemino Shooto en marzo pasado.

Esa gran actuación le permitió ser llamado por la UFC y tomar una pelea de corto aviso frente al experimentado estadounidense Max Griffin (20-12).

En total, Valenzuela acumula en su carrera 13 victorias y 4 derrotas, donde en sus triunfos siete han sido por KO.

¿Cuándo debuta “Sikosis” Valenzuela en la UFC?

El chileno tendrá su primer combate en la compañía el próximo sábado 25 de abril en el Meta Apex de Las Vegas, Nevada.

Valenzuela enfrentará en la división welter a Max Griffin en el segundo combate de las preliminares (17:00 horas), por lo que se espera que suba al octágono cerca de las 17:30 horas.