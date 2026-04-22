¿Quién es Víctor “Sikosis” Valenzuela? El tercer chileno que hará historia y debutará en la UFC
El chileno de 32 años se subirá al octágono de la UFC este sábado 25 de abril, peleando contra el estadounidense Max Griffin en el peso welter.
Este sábado, Víctor Valenzuela se convertirá en el tercer chileno en subirse al octágono más famoso del mundo, el de la UFC.
El santiaguino se sumará al prestigioso listado que inició Diego “Pitbull” Rivas, quien debutó en la compañía en 2014 y compitió en cuatro ocasiones con un saldo de dos triunfos y dos caídas.
Cuatro años después de la última pelea de Rivas, fue el turno de Ignacio Bahamondes, conocido como “La Jaula” que acumula un récord de 6-4 desde su primer combate en 2021.
Ahora, el apodado “Sikosis” intentará mostrar sus credenciales y hacerse un nombre en la compleja división de peso welter.
¿Quién es Víctor “Sikosis” Valenzuela?
Víctor Valenzuela nació en Santiago y tiene 32 años. Tras una serie de destacadas actuaciones en Sudamérica su nombre comenzó a hacer ruido en Estados Unidos, motivo por el cual fue incluido en el prestigioso Dana White’s Contender Series, evento que entrega contratos para UFC.
Lamentablemente, en aquella oportunidad el chileno cayó por KO en el segundo round ante el invicto brasileño Michael Oliveira.
¿Cuándo debuta “Sikosis” Valenzuela en la UFC?
¿Dónde ver en vivo y online el UFC Fight Night?
Este nuevo evento de UFC será transmitido en vivo y online de forma exclusiva por la plataforma Paramount+.
Cartelera completa del UFC Fight Night
Peleas estelares (desde las 20:00 horas)
- Aljamain Sterling (5) vs Youssef Zalal (7) (peso pluma)
- Norma Dumont (3) vs Joselyne Edwards (11) (peso gallo femenino)
- Rafa García vs Alexander Hernández (peso ligero)
- Davey Grant vs Adrián Luna Martinetti (peso gallo)
- Montel Jackson (14) vs Raoni Barcelos (peso gallo)
- Marcus Buchecha vs Ryan Spann (peso pesado)
Peleas preliminares (desde las 17:00 horas)
- Rodolfo Viera vs Eric McConico (peso medio)
- Jackson McVey vs Sedriques Dumas (peso medio)
- Mayra Bueno Silva (12) vs Michelle Montague (peso gallo femenino)
- Jafel Filho vs Cody Durden (peso pactado)
- Francis Marshall vs Lucas Brennan (peso ligero)
- Max Griffin vs Víctor “Sikosis” Valenzuela (peso welter)
- Talita Alencar vs Julia Polastri (peso pactado)