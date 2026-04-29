A qué hora juega Universidad Católica HOY vs Barcelona por Copa Libertadores

Universidad Católica vuelve a la escena en la Copa Libertadores, visitando a Barcelona de Guayaquil en un partido clave por la fase de grupos.

Universidad Católica salta nuevamente a la cancha por la Copa Libertadores, disputando un partido fundamental ante Barcelona de Guayaquil.

Los Cruzados visitan Ecuador con la misión de rescatar puntos, lo que les permitiría continuar en la pelea por clasificar junto a Boca Juniors y Cruzeiro.

La principal novedad en La Franja es el regreso a las convocatorias de Gary Medel, quien se perdió los últimos encuentros por una compleja lesión muscular.





Copa Libertadores: ¿A qué hora juega Universidad Católica vs Barcelona?

El partido de Barcelona ante Universidad Católica comienza a las 20:00 horas de Chile de este miércoles 29 de abril.

El recinto para este trascendental compromiso es el Estadio Monumental Banco Pichincha, donde el cuadro local pretende hacerse fuerte.

¿Dónde ver el partido de Barcelona vs Universidad Católica?

El duelo del elenco chileno contra el Ídolo será transmitido en vivo por Chilevisión.

Adicionalmente, el choque de los estudiantiles será emitido de manera online y gratis por la señal En Vivo de chilevision.cl y la App MiCHV.