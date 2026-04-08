Iván Zamorano lamentó fallecimiento de histórico entrenador europeo: El mensaje que publicó

El ex delantero nacional despidió en redes sociales a Mircea Lucescu, referente de la Selección de Rumania con el que coincidió en el fútbol europeo.

Gran dolor causó en el mundo del fútbol la muerte de Mircea Lucescu, ex jugador y hasta hace muy poco entrenador de la Selección de Rumania que cayó en el repechaje europeo.

El estratega falleció a los 80 años en un hospital de Bucarest a causa de problemas de salud, los que lo obligaron a dejar el cargo de Los Tricolores hace algunos días.

Conocido por su carácter y sus metodologías de trabajo, el adiestrador tuvo una amplia experiencia que lo llevó a dirigir a Iván Zamorano en el Inter de Milán.

Precisamente, el ex delantero lo despidió en sus redes sociales con un emotivo mensaje en el que recordó parte de su periplo en el Nerazzurri.





La historia que subió Iván Zamorano para despedir a Mircea Lucescu

Bam Bam subió una historia en Instagram en que escribió: “Adiós Míster Lucescu. Gracias por todo. Que en paz descanse”, agregan una foto de ambos en el Inter y la canción “Vuela alto”.

El europeo fue DT de Zamorano en la temporada 1998-1999, periodo en el que el ariete nacional hizo dupla con el brasileño Ronaldo.

Una vez conocida la noticia, la Federación Rumana de Fútbol (FRF) expresó su “profundo pesar” y calificó al entrenador como “leyenda absoluta”.

“Nuestro fútbol pierde no solo a un brillante estratega, sino también a un mentor, un visionario y un símbolo nacional que llevó la bandera tricolor a las más altas cimas del éxito mundial”, señalaron.

Tras comenzar a dirigir en 1979, Lucescu pasó por clubes de Italia, Turquía, Ucrania y Rusia, además de comandar a elencos de su país y a su selección en dos ciclos.

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