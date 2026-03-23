Blu Dumay festejó importante logro personal en redes: Iván Zamorano le dedicó emotivo mensaje

La influencer dio un revelante paso en su vida, logro que fue destacado por el ex futbolista chileno que la sorprendió con un sentido comentario.

Blu Dumay sorprendió a sus seguidores al mostrar su nuevo logro en redes sociales, revelando que tiene un nuevo departamento en Santiago.

La influencer subió un posteo en redes sociales enseñando parte de lo que es su nueva vivienda, agradeciendo el constante apoyo a sus seguidores.

“Nuevos comienzos. No se imaginan lo feliz, emocionada y agradecida que estoy de poder armar nuevamente mi hogar en mi país y de tener la posibilidad de tener un lugar maravilloso en el que vivir”, escribió.





El cariñoso mensaje de Iván Zamorano a Blu Dumay

La publicación desató una de reacciones de sus seguidores, entre las que está de su padrastro Iván Zamorano, quien le mandó un sentido mensaje.

El ex futbolista chileno señaló: “Felicidades hija, orgulloso de tu esfuerzo y perseverancia, disfruta tu nuevo hogar. Actitud=Exito. Te amo”.

A esto hay que agregar lo indicado por la madre de la joven, María Alberó. “Tu nuevo hogar en Chile. Que esté lleno de risas, calma y felicidad. Te amo infinito”, manifestó.

Hace algunas semanas, Blu Dumay hizo noticia al aclarar que está soltera luego de ser vinculada con Efrén Reyero, a quien conoció durante su participación en un reality.

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