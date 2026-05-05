“Equipo de apoyo”: Las tiernas fotos que publicó Alexandra Litvinova con Alexis Sánchez y su hija

La influencer compartió imágenes de un grato momento familiar en España, donde Maravilla aparece jugando con la pequeña.

Alexandra Litvinova sorprendió a sus seguidores al publicar nuevas imágenes con Alexis Sánchez y su hija, esta vez en el centro de entrenamiento del Sevilla.

La modelo rusa hizo un posteo en la misma jornada que el futbolista chileno fue el héroe de su equipo, anotando el gol del triunfo ante la Real Sociedad por la liga española.

Todo esto llegó en un complejo momento deportivo de Maravilla, quien está peleando por no descender junto a su equipo.





Alexandra Litvinova conmueve con fotos junto a Alexis Sánchez

La influencer compartió varias imágenes en los que aparece la pequeña con el delantero nacional, entre las que está un registro de ambos jugando en el pasto.

Otra de las fotos muestra a Litvinova y Sánchez disfrutando de un grato instante familiar, donde están sentados en el pasto junto a su hija.

“Equipo de apoyo”, escribió la influencer en Instagram, donde sus seguidores no se aguantaron y reaccionaron ante esta nueva muestra de amor en la pareja.

“Bendiciones a la familia”, “dile a Alexis que lo amamos” o “mucho amor para ustedes”, fueron solamente algunos de los comentarios.

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